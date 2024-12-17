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18:26, 17 декабря 2024Мир

В Белом доме заявили о скором прекращении огня в секторе Газа

Кирби: стороны приближаются к заключению соглашения о прекращении огня в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джон Кёрби

Джон Кёрби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские чиновники полагают, что стороны конфликта приближаются к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью Fox News, передает Reuters.

«Мы верим в это, и израильтяне сказали, что мы становимся ближе. Без сомнения, мы верим в это, но мы также осторожны в своем оптимизме», — отметил представитель Белого дома.

Кирби ушел от ответа на вопрос о поездке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Каир на переговоры.

12 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о «немедленном, безусловном и постоянном» прекращении огня в секторе Газа. Документ также обязывает стороны «немедленно и безусловно» освободить заложников. Резолюция получила одобрение 158 государств. Против были 9 стран, еще 13 воздержались.

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