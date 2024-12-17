В деле бывшего замминистра Минобороны России Иванова могут появиться новые эпизоды

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды

Новые эпизоды могут появиться по делу экс-заместителя Минобороны РФ Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в материалах уголовного дела могут появиться новые эпизоды. Изначально ему вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Тимур Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018 по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Позже он заявил об оставлении должности.

Ранее сообщалось, что бывшему замглавы Минобороны России Иванову продлили арест на три месяца.