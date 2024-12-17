В элитном захоронении Древнего Египта обнаружили модифицированные рога

В Египте обнаружены древнейшие свидетельства модификации рогов овец

Археологи из ведущих научных учреждений обнаружили древнейшие в мире свидетельства манипуляций с рогами скота. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Ученые обнаружили в элитном погребальном комплексе в Иераконполисе (Верхний Египет) доказательства искусственной модификации рогов овец, впервые зафиксированные в Африке. В частности, речь идет о шести черепах овец, рога которых были деформированы с использованием методов перелома и фиксации. Эти находки датируются около 3700 года до нашей эры.

Метод модификации рогов заключался в переломе черепа у основания рогового стержня. Затем рога фиксировались на несколько недель до полного заживления. Следы таких вмешательств обнаружены на основании рогов, где ученые выявили углубления и тонкость костной ткани, характерную для заживших переломов. Также выявлены сужения роговых стержней, что указывает на их перевязку.

Детальный анализ показал, что модифицированные овцы были кастрированы, о чем свидетельствуют удлиненные кости и несросшиеся эпифизы, что делало их крупнее обычных. Возраст животных составлял 6-8 лет, что превышает стандартный срок содержания овец, разводимых для пищи. Это подтверждает, что эти особи имели ритуальное или символическое значение.

Исследователи предполагают, что элита Иераконполиса намеренно изменяла рога животных, чтобы продемонстрировать свою власть и контроль над природой. Возможно, такие модификации вызывали ассоциации с аддаксом, антилопой с вертикальными спиральными рогами, символизировавшей обновление жизни и порядок. Эти практики вписываются в контекст додинастического Египта, где особое внимание уделялось захоронению диких и экзотических животных.