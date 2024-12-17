В Евросоюзе назвали сумму помощи Украине в 2025 году

Евросоюз предоставит Украине в 2025 году помощь на 30 миллиардов евро

Страны Европейского союза (ЕС) намерены предоставить Украине помощь на 30 миллиардов евро в 2025 году, включая 18,1 миллиарда, которые были получены в качестве прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Неназванный представитель ЕС отметил, что 12,5 миллиарда из этой суммы будут выделены дополнительно по линии европейского фонда мира.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия ветировала решение Евросоюза о выделении Украине 6,5 миллиарда евро военной помощи из европейского фонда мира.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз с 2025 года начнет предоставлять Украине по 1,5 миллиарда евро в месяц.