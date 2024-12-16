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18:18, 16 декабря 2024Мир

Венгрия ветировала выделение Украине 6,5 миллиарда евро военной помощи

Венгрия наложила вето на решение ЕС выделить Украине 6,5 миллиарда евро помощи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Венгрия ветировала решение Евросоюза (ЕС) о выделении Украине 6,5 миллиарда евро военной помощи из европейского фонда мира. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Сегодня я наложил вето на выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине», — сказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных, а также отправку военных советников стран Евросоюза в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины.

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