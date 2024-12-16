Венгрия ветировала выделение Украине 6,5 миллиарда евро военной помощи

Венгрия наложила вето на решение ЕС выделить Украине 6,5 миллиарда евро помощи

Венгрия ветировала решение Евросоюза (ЕС) о выделении Украине 6,5 миллиарда евро военной помощи из европейского фонда мира. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Сегодня я наложил вето на выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине», — сказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных, а также отправку военных советников стран Евросоюза в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины.