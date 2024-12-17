В Госдепе заявили о заслуженном праве Украины принимать решения о переговорах

В Госдепе заявили о праве Украины принимать решения о переговорах

Украина заработала право принимать решения о переговорах по урегулированию конфликта, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

«Никто снаружи Украины не может диктовать Украине, если и когда им вступать в переговоры», — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев нужно срочно усилить в трех сферах. «Главное, что нам нужно сейчас, — срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически», — подчеркнул политик.

Зеленский добавил, что все в Европы должны быть объединены в стремлении к справедливому миру на Украине. По словам главы государства, общее единение по вопросу Украины должны заметить в новой команде избранного президента США Дональда Трампа.