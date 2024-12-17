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21:53, 17 декабря 2024Мир

Зеленский заявил о необходимости срочно усилить Украину в трех сферах

Зеленский заявил о необходимости срочно усилить Украину
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украину нужно срочно усилить в трех сферах, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает РБК-Украина.

«Главное, что нам нужно сейчас, — срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически», — подчеркнул политик. Зеленский добавил, что все в Европы должны быть объединены в стремлении к справедливому миру на Украине.

По словам главы государства, общее единение по вопросу Украины должны заметить в новой команде избранного президента США Дональда Трампа.

До этого Зеленский заявил, что после прихода к власти Трампа в январе усилия по остановке конфликта будут активизироваться. Он подчеркнул, что Киеву нужен «настоящий мир».

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