Зеленский заявил о необходимости срочно усилить Украину в трех сферах

Зеленский заявил о необходимости срочно усилить Украину

Украину нужно срочно усилить в трех сферах, заявил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает РБК-Украина.

«Главное, что нам нужно сейчас, — срочно усилить Украину и на поле боя, и политически, и геополитически», — подчеркнул политик. Зеленский добавил, что все в Европы должны быть объединены в стремлении к справедливому миру на Украине.

По словам главы государства, общее единение по вопросу Украины должны заметить в новой команде избранного президента США Дональда Трампа.

До этого Зеленский заявил, что после прихода к власти Трампа в январе усилия по остановке конфликта будут активизироваться. Он подчеркнул, что Киеву нужен «настоящий мир».