Зеленский высказался про активизацию усилий по остановке конфликта

Зеленский: усилия по остановке конфликта активизируются после прихода Трампа

После прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа в январе усилия по остановке конфликта будут активизироваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит РБК-Украина.

«После инаугурации президента Трампа, очевидно, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну. И нам всем в Европе нужна не просто пауза, не просто пауза в боевых действиях, не что-то временное или неопределенное», — сказал украинский лидер. Зеленский подчеркнул, что Киеву нужен «настоящий мир».

Ранее украинский президент отказался от посредников в общении Трампом. Зеленский добавил, что в настоящее время у Киева происходит «знакомство» с избранным лидером и его командой.