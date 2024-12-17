Зеленский отказался от посредников в общении с Трампом

Зеленский сообщил, что ему не нужны посредники в общении с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от посредников в общении с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает «РБК-Украина».

«Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч и разговоров. Посредники в этом мне не нужны из других стран, разные политики, которые пиарятся на этом», — объяснил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в настоящее время у Киева происходит «знакомство» с Трампом и его командой.

Ранее стало известно, что Трамп не пригласил на свою инаугурацию Владимира Зеленского. Она запланирована на 20 января 2025 года.