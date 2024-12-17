Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:22, 17 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский отказался от посредников в общении с Трампом

Зеленский сообщил, что ему не нужны посредники в общении с Трампом
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Roman Baluk / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от посредников в общении с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает «РБК-Украина».

«Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч и разговоров. Посредники в этом мне не нужны из других стран, разные политики, которые пиарятся на этом», — объяснил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что в настоящее время у Киева происходит «знакомство» с Трампом и его командой.

Ранее стало известно, что Трамп не пригласил на свою инаугурацию Владимира Зеленского. Она запланирована на 20 января 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

      Россиянам объяснили главные опасности пива

      Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

      В Раде заявили о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном

      Российский военный суд приговорил переводившего деньги исламистам к 10 годам

      Мэр столицы российского региона в прямом эфире объяснил значения слов «имба» и «рофлить»

      В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

      Обнаружен эффект гравитационно-волновой памяти

      42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов

      В России увеличится количество бюджетных мест в вузах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше