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20:32, 16 декабря 2024Мир

Трамп не позвал Зеленского на инаугурацию

Трамп заявил, что не пригласил Зеленского на инаугурацию 20 января
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года. Об этом сообщает CNN.

«Нет, я его не приглашал», — лаконично ответил Трамп, отметив, что если Зеленский сам захочет присутствовать на мероприятии, то он не будет этому препятствовать.

Ранее Трамп рассказал, что ему удалось достичь небольшого прогресса в урегулировании украинского конфликта. «Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», — заявил будущий американский лидер.

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