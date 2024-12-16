Трамп не позвал Зеленского на инаугурацию

Трамп заявил, что не пригласил Зеленского на инаугурацию 20 января

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, запланированную на 20 января 2025 года. Об этом сообщает CNN.

«Нет, я его не приглашал», — лаконично ответил Трамп, отметив, что если Зеленский сам захочет присутствовать на мероприятии, то он не будет этому препятствовать.

Ранее Трамп рассказал, что ему удалось достичь небольшого прогресса в урегулировании украинского конфликта. «Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», — заявил будущий американский лидер.