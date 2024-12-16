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19:56, 16 декабря 2024Мир

Трамп рассказал о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: в урегулировании конфликта на Украине удалось достичь прогресса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что в урегулировании украинского конфликта удалось достичь небольшого прогресса. Американского лидера цитирует ТАСС.

«Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», — заявил будущий хозяин Белого дома.

Ранее в американском Институте ответственного государственного управления заявили, что первые этапы мирных переговоров должны проходить между Москвой и Вашингтоном без участия Украины.

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