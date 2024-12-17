В нацпроекте «Безопасные качественные дороги» обнаружили картель

ФАС выявила картель на ₽15 млрд в нацпроекте «Безопасные качественные дороги»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор на сумму 15 миллиардов рублей в наципроекте «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает «РБК».

Картель обнаружили на торгах по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог в Краснодарском и Ставропольском краях. По данным службы, его участниками стали три компании: ООО «ДорМост», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «АНТ». Они заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен в 28 торговых процедурах в рамках нацпроекта.

Нарушителям грозят штрафы в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов. При этом сумма не может быть больше одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки компании от реализации всех товаров и меньше 100 тысяч рублей.

Ранее в рамках «Безопасных качественных дорог» нашли картельный сговор на миллиард рублей. Участниками стали АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ».