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19:28, 17 декабря 2024Наука и техника

В недрах Земли обнаружили гигантские запасы водородного топлива

Science Advances: в недрах Земли содержатся 5,6 триллиона тонн водорода
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ученые Геологической службы США в Денвере обнаружили большое количество природного водорода в недрах Земли. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, недра нашей планеты могут содержать до 5,6 триллиона тонн водорода.

Водород в недрах Земли образуется естественным путем в результате химических реакций между горными породами. Ранее считалось, что объемы такого водорода крайне малы, но обнаружение крупных природных резервуаров в Албании и Западной Африке изменило это представление. Ученые теперь предполагают, что недра Земли могут скрывать гигантские запасы водородного топлива, однако их поиск представляет сложную задачу.

Для своих оценок исследователи использовали усовершенствованную геологическую модель. В нее были включены данные о местах обнаружения водорода, его объемах и скоростях естественного образования. Затем в модель добавили дополнительные параметры, такие как количество водорода в пластах и утечка из пород, содержащих этот газ.

Полученные расчеты показали, что в недрах Земли может находиться от 1 миллиарда до 10 триллионов тонн водорода. Для уточнения этих данных ученые использовали средние значения, сузив диапазон до 5,6 триллиона тонн. Исследователи отмечают, что большая часть этого водорода, вероятно, недоступна для добычи. Однако они подчеркивают, что извлечение всего двух процентов от общего объема смогло бы удовлетворить мировые энергетические потребности на 200 лет.

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