В Польше нашли жидкий кокаин в коробках с вином

Пограничная служба Польши изъяла 44 литра жидкого кокаина в коробках с вином

Польские власти изъяли 44 литра жидкого кокаина, который был спрятан в картонных коробках с вином. Об этом заявили в Пограничной службе страны, сообщает Reuters.

Офицеры морской пограничной службы в северном портовом городе Гданьск работали с чешскими таможенниками над конфискацией наркотиков в Люблинском районе на юге Польши. Стоимость изъятой партии наркотиков составила около 1,85 миллиона долларов.

«Партия, содержащая фирменное вино и спрятанный жидкий кокаин, изначально была погружена на контейнеровоз в морском порту Панамы. Груз должен был попасть в Польшу по маршруту, пролегающему через один из европейских морских портов и таможенный пункт в Остраве», — говорится в заявлении погранслужбы.

Уточняется, что в рамках расследования были арестованы трое мужчин. Могут последовать и новые аресты.

Ранее стало известно, что падение режима Башара Асада в Сирии привело к краху самой прибыльной сети по производству наркотиков на Ближнем Востоке. Отмечается, что производимый в Сирии каптагон помог Асаду не только накопить огромное богатство, но и стал источником международной напряженности между Сирией и ее соседями.