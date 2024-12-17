Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 17 декабря 2024Мир

В Польше нашли жидкий кокаин в коробках с вином

Пограничная служба Польши изъяла 44 литра жидкого кокаина в коробках с вином
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские власти изъяли 44 литра жидкого кокаина, который был спрятан в картонных коробках с вином. Об этом заявили в Пограничной службе страны, сообщает Reuters.

Офицеры морской пограничной службы в северном портовом городе Гданьск работали с чешскими таможенниками над конфискацией наркотиков в Люблинском районе на юге Польши. Стоимость изъятой партии наркотиков составила около 1,85 миллиона долларов.

«Партия, содержащая фирменное вино и спрятанный жидкий кокаин, изначально была погружена на контейнеровоз в морском порту Панамы. Груз должен был попасть в Польшу по маршруту, пролегающему через один из европейских морских портов и таможенный пункт в Остраве», — говорится в заявлении погранслужбы.

Уточняется, что в рамках расследования были арестованы трое мужчин. Могут последовать и новые аресты.

Ранее стало известно, что падение режима Башара Асада в Сирии привело к краху самой прибыльной сети по производству наркотиков на Ближнем Востоке. Отмечается, что производимый в Сирии каптагон помог Асаду не только накопить огромное богатство, но и стал источником международной напряженности между Сирией и ее соседями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Чем он известен?

      В России уничтожат тонны небезопасной красной икры

      В Госдуме высказались об охране военных после подрыва генерал-лейтенанта Кириллова

      Арестованы катер и 23 автомобиля бывшего замглавы Минобороны России Иванова

      В деле бывшего замминистра Минобороны России Иванова могут появиться новые эпизоды

      «Ростех» показал возможности боевых роботов

      Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки

      Задержание экс-замначальника полиции за покровительство аптекам попало на видео

      Россиянам захотели запретить дарить друг другу алкоголь

      Премьер Италии рассказала о разработке 16-го пакета санкций ЕС против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше