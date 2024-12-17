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08:36, 17 декабря 2024Мир

В США рассказали о масштабном производстве наркотиков режимом Асада

WSJ: падение режима Асада привело к краху сети по производству наркотиков
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hussein Malla / AP

Падение режима Башара Асада в Сирии привело к краху самой прибыльной сети по производству наркотиков на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, производимый в Сирии каптагон — наркотик, похожий на метамфетамин — помог режиму Асада не только накопить огромное богатство и компенсировать последствия международных санкций, но и стал источником международной напряженности между Сирией и ее соседями.

О производстве наркотиков в небольших лабораториях по всей стране, несмотря на отрицания сирийских властей, было известно давно, однако размер недавно раскрытых оппозицией объектов демонстрирует ошеломляющие масштабы торговли на всех уровнях режима.

«Это абсолютно доказывает, что режим был систематически вовлечен в производство и торговлю каптагоном. Они могли сделать эти объекты настолько большими, насколько хотели, и подключить и работать (...) Это показывает, какие инвестиции были сделаны в эту незаконную торговлю. Она проникла во многие элементы режима: его политический аппарат, сети покровительства, аппарат безопасности», — эксперт по изучению торговли каптагоном в вашингтонском аналитическом центре New Lines Institute (NLI) сказала Кэролайн Роуз.

NLI оценивает размер ежегодной торговли каптагоном примерно в 10 миллиардов долларов США, что почти равнозначно обороту европейского рынка кокаина. По словам американских, европейских и арабских чиновников, элитная Четвертая бронетанковая дивизия сирийских военных под командованием брата президента Махера аль-Асада контролировала большую часть производства и распространения наркотика.

Кроме того, утверждается, что развал сирийского производства каптагона также истощит ресурсы ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая, по данным американских и арабских служб безопасности, способствовала торговле людьми на подконтрольных ей территориях и обеспечивала безопасность наркоторговцев на юге Сирии.

Ранее Асад впервые высказался о своей бегстве из Сирии. По словам экс-президента, он выехал из Дамаска для координации с российскими силами и изначально не планировал покидать страну.

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