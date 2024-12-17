В Раде потребовали лишить мест депутатов партии Бойко после его допроса в СБУ

В Верховной Раде Украины потребовали лишить мест депутатов группы Бойко

На Украине депутаты от партий «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко и «Голос» публично потребовали лишения мест в Верховной Раде членам депутатской группы «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко после его допроса в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет издание «Страна».

Представители экс-президента Украины вышли к трибуне Верховной Рады с плакатами. Они обвиняют партию Юрия Бойко в связях с Россией и требуют лишить их мандатов в парламенте Украины.

По информации издания, после акции у трибуны в Раде была попытка принять законопроект о лишении мандатов представителей «Платформа за жизнь и мир», но она провалилась.

17 декабря сообщалось, что Юрия Бойко вызвали в СБУ для допроса. Сообщается, что поводом для этого стала публичная поддержка депутата тех, кто выступает против атак на русский язык, церковь, снос памятников и переименования городов.

