Критиковавшего политику Киева депутата вызвали на допрос в СБУ

«Страна.ua»: критиковавшего политику Киева депутата Бойко вызвали в СБУ

Депутата Верховной Рады Украины и главу парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко, критиковавшего политику Киева, вызвали в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Нардепа Юрия Бойко ("Платформа за жизнь и мир") вызвали на допрос в СБУ после его резонансного заявления с критикой политики властей», — говорится в публикации.

9 декабря Бойко заявил, что большинство украинцев хотят завершения конфликта с Россией. По его словам, это наиболее актуально для жителей прифронтовых городов.

