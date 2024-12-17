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12:48, 17 декабря 2024Бывший СССР

Критиковавшего политику Киева депутата вызвали на допрос в СБУ

«Страна.ua»: критиковавшего политику Киева депутата Бойко вызвали в СБУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
Юрий Бойко

Юрий Бойко. Фото: Ekaterina Shtukina / Pool / Sputnik / Reuters

Депутата Верховной Рады Украины и главу парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрия Бойко, критиковавшего политику Киева, вызвали в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Нардепа Юрия Бойко ("Платформа за жизнь и мир") вызвали на допрос в СБУ после его резонансного заявления с критикой политики властей», — говорится в публикации.

9 декабря Бойко заявил, что большинство украинцев хотят завершения конфликта с Россией. По его словам, это наиболее актуально для жителей прифронтовых городов.

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