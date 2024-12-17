Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 17 декабря 2024Силовые структуры

В России наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР суд заочно приговорил наемника из Латвии к 14 годам колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 37-летнего гражданина Латвии Кристса Анцанса к 14 годам колонии общего режима за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Анцанса признали виновным по части третьей статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По версии следствия, в марте 2022-го Анцанс прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в Интернациональный легион и прошел военную подготовку. Получив оружие и боеприпасы, иностранец участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника с марта 2022 по сентябрь 2024 года, получив за это 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Разоблачал преступления англосаксов». Стали известны детали работы погибшего при взрыве в Москве генерал-лейтенанта

      Бывший телеведущий проведет почти 10 лет в тюрьме за мошенничество

      Россиянам назвали самые неудачные подарки на Новый год

      Российские дети прогнали «либерала» во время новогоднего утренника и попали на видео

      В Госдуме допустили причастность США к подрыву Кириллова

      Работавший на СБУ россиянин получил четыре года колонии

      Некоторых россиян предостерегли от икры

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Землю накрыла магнитная буря

      В СБУ взяли ответственность за убийство генерала в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше