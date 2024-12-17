В России наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 37-летнего гражданина Латвии Кристса Анцанса к 14 годам колонии общего режима за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.
Анцанса признали виновным по части третьей статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).
По версии следствия, в марте 2022-го Анцанс прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в Интернациональный легион и прошел военную подготовку. Получив оружие и боеприпасы, иностранец участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника с марта 2022 по сентябрь 2024 года, получив за это 2,3 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ.