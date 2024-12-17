В России осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР осудят грузинского наемника Гелашвили за участие в боях на стороне ВСУ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу наемника из Грузии Георгия Гелашвили, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

26-летнему иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в марте 2022 года Гелашвили прибыл на территорию Украины, где добровольно вступил в Грузинский национальный легион и прошел военную подготовку. Получив оружие и боеприпасы, иностранец участвовал в боях в качестве наемника против ДНР, ЛНР и военнослужащих России. С мая 2022-го по октябрь 2024 года продолжил принимать участие в боевых действиях в составе Вооруженного формирования «Кавказский легион». Получил за это более 2,4 миллиона рублей.

Дело будет рассматривать Верховный суд республики.

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