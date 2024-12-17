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14:20, 17 декабря 2024Экономика

В России подсчитали число занятых в теневом бизнесе

В январе-сентябре в России выявили более 663 тысяч занятых в теневом секторе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По итогам первых девяти месяцев 2024 года в России выявили в общей сложности более 663 тысяч занятых в теневом секторе экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аппарата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Из этого числа к настоящему времени успели легализоваться 97 процентов, или около 620 тысяч человек. Почти половина (46 процентов) граждан, задействованных ранее в теневом бизнесе, заключили официальные трудовые договоры, отметили в аппарате вице-премьера по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Еще 27 процентов были оформлены в качестве самозанятых, чуть менее пятой части (19 процентов) стали действовать как индивидуальные предприниматели. В свою очередь, 1,4 процента заключили гражданско-правовые договоры, подсчитали в аппарате Голиковой.

В начале ноября газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса Торгово-промышленной палаты «Бизнес-барометр страны» сообщила, что в России почти половина предпринимателей сталкивается с нелегальным бизнесом в своей сфере. Из них каждый третий (36 процентов) считает, что нелегальный сектор занимает четверть рынка, а чуть менее пятой части (17 процентов) оценивают его долю в половину. При этом около 7 процентов характеризует положение теневого бизнеса в России как доминирующее.

В середине декабря Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении штрафов за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности. Штрафы для должностных лиц, которые задействованы в теневом секторе российской экономики, поднимут до 7-12 тысяч рублей вместо нынешних 3-5 тысяч. В свою очередь, денежное наказание для юридических лиц увеличат с действующих 10-20 тысяч до 24-48 тысяч рублей.

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