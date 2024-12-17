В России предложили превратить тыл Украины в минное поле после теракта против Кириллова

Военкор Коц: пора превратить тыл Украины в минное поле для принимающих решения

России давно пора превратить тыл Украины в минное поле для принимающих решения лиц. Такое решение предложил в Telegram военкор Александр Коц после теракта против главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

По словам Коца, в российском тылу действует разветвленная украинская агентурная сеть, и их методы становятся все более извращенными. Журналист сообщил, что в современных условиях ничто уже не отделяет мирную жизнь от боевых действий.

«Линии фронта, отделяющей спокойную жизнь от горнила, сегодня нет. Она проходит и по глубокому тылу. Давно пора и украинский тыл превратить в минное поле. Для лиц, принимающих решение. Чтобы ходили и оглядывались», — написал в блоге Коц.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Герой Труда России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.