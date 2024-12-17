В России уничтожат тонны небезопасной красной икры

На юге России уничтожат 2,6 тонны икры, введенной в оборот с нарушениями

Более 2,6 тонны некачественной и небезопасной икры горбуши, произведенной в Калужской области, изымут из оборота и уничтожат в ряде регионов юга России. Как заявили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, продукция была введена в оборот с использованием сырья неизвестного происхождения, что не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением.

В ведомстве также указали, что красная икра в конце ноября была направлена на реализацию через предприятие Ростовской области, а позднее для принятия мер реагирования о случаях проинформировали прокуратуру.

«В адрес хозяйствующих субъектов направлены письма о необходимости изъятия некачественной и небезопасной продукции из оборота, ее утилизации или уничтожении», — говорится в сообщении.

Маркировка икры стартовала в России в апреле. К ноябрю по данным ЦРПТ — оператора государственной системы маркировки «Честный знак» — легализовался 71 производитель этого вида продукции.