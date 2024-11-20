В России пересчитали легальных производителей икры

«Известия»: в России с апреля зарегистрировали 71 легального производителя икры

На фоне стартовавшей в апреле маркировки икры в России легализовался 71 производитель этого вида продукции. Об этом со ссылкой на пересчитавших их представителей ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») пишут «Известия».

Замгендиректора организации Реваз Юсупов отметил, что в РФ «уже видны заметные успехи по обелению отрасли». По его словам, легализовать удалось более восьми процентов производителей, которые ранее не сообщали о своей деятельности — изначально речь шла о 861 официальном производителе икры в России. Продукцию таких производителей называют в ЦРПТ безопасной и проверенной.

В сентябре красная икра подорожала в РФ на 12,6 процента. В Минсельхозе на фоне этого пообещали проанализировать необходимость ограничения экспорта, некоторые журналисты связывали резкий рост цен, который в Росрыболовстве назвали неадекватным, с деятельностью браконьеров в Приморском крае.

В материале отмечается, что с начала года производство натуральной красной икры в России упало почти втрое — с 29 до 10 тысяч тонн, на фоне чего ее стоимость уже повысилась на четверть, а к Новому году может прибавить еще десять процентов.