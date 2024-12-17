В России высказались об охране должностных лиц после убийства генерал-лейтенанта Кириллова

Депутат Красов: надо провести работу над ошибками для защиты военных

Необходимо провести работу над ошибками по охране должностных лиц после убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, призвал в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

«Охрана должностных лиц у нас уже организована, приняты все возможные меры для обеспечения их безопасности, — сказал политик. — Но, вероятно, нужно также провести работу над ошибками, чтобы должным образом защитить наше руководство».

Красов также указал на рост числа попыток террористических актов, в том числе направленных на высокопоставленных военных, и связал это с успехами России в украинском конфликте.

«Противник не смог нанести поражение России на поле боя, не смог развалить и нашу экономику. По этой причине он все чаще прибегает к террористическим актам», — считает депутат.

Напомним, утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали Кириллов и его помощник. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.