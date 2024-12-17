В Совфеде отреагировали на гибель начальника войск РХБЗ в Москве

Член Совфеда Косачев: убийцы начальника войск РХБЗ Кириллова будут наказаны

Убийцы начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России (ВС) Игоря Кириллова будут наказаны. Так на гибель Кириллова после подрыва в Москве отреагировал в Telegram член Совфеда Константин Косачев.

По словам Косачева, он был знаком с Кирилловым по работе в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине и обнаружил в том такие качества как порядочность, внимательность и стрессоустойчивость.

«Уверен, что он был таким и в своей основной работе на страже Родины и во благо Отечества. Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — написал в блоге парламентарий.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Жертвами стали герой России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Самодельное взрывное устройство могло быть примотано к ручке электросамоката и приведено в действие дистанционно.