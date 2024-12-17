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20:55, 17 декабря 2024Мир

В США потеряли радиоактивный контейнер

NRC: в США пропал кейс с радиоактивным материалом с изотопом германия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В США при транспортировке контейнера пропал кейс с радиоактивным материалом, содержащим изотоп германия-68, который изначально был отправлен на утилизацию из онкологической клиники. Об этом говорится в отчете Комиссии по ядерному регулированию (NRC).

Отмечается, что онкологический центр в штате Нью-Джерси предоставил кейс аккредитованной логистической компании для его отправки и последующей утилизации. «Транспортный контейнер прибыл в пункт назначения поврежденным и пустым. Лицензиат [в лице онкоцентра] подал претензию грузоотправителю», — говорится в отчете.

По информации отправителей, «речь идет о незначительном количестве радиоактивного материала», а уровень его радиационного фона не является общественно опасным.

15 декабря в аэропорту Мадрида объявили тревогу из-за пропавшего контейнера с радиоактивным веществом селен-75 — изотопом, который применяют при проведении рентгена. Неизвестно, как потерялась посылка, однако инспекторам Совета по ядерной безопасности Испании удалось найти ее в тот же день. Там заверили, что радиоактивное вещество находилось в защищенной транспортной упаковке и не представляло опасности для людей.

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