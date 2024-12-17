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19:05, 17 декабря 2024Путешествия

В аэропорту Европы потеряли посылку с радиоактивным веществом

El Pais: в аэропорту Мадрида пропал контейнер с радиоактивным веществом
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Susana Vera / Reuters

В аэропорту Мадрида, Испания, объявили тревогу из-за пропавшего контейнера с радиоактивным веществом. Об этом сообщает издание El Pais.

Вечером 15 декабря Совет по ядерной безопасности Испании (CSN) направил в авиагавань Европы группу инспекторов. В контейнере был селен-75 — изотоп, который применяют, например, при проведении рентгена.

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Неизвестно, как потерялась посылка, однако инспекторам CSN удалось найти ее в тот же день. Там заверили, что радиоактивное вещество находилось в защищенной транспортной упаковке и не представляло опасности для людей.

В сентябре в аэропорту Москвы задержали китайца, который пытался ввезти в Россию радиоактивные часы. Он объяснил, что купил предмет для личного пользования.

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