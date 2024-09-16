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12:21, 16 сентября 2024Путешествия

Китайца поймали в аэропорту Москвы с радиоактивным предметом в чемодане

ФТС: пассажира с радиоактивными часами поймали на таможне в Шереметьево

Фото: ФТС России

Пассажир из Китая попытался ввезти в Россию радиоактивные часы. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

35-летнего мужчину с запрещенным предметом в чемодане поймали во время прохождения «зеленого коридора» в московском аэропорту Шереметьево. Портативный радиометр-спектрометр показал, что от часов исходило излучение, в 16 раз превышавшее норму.

Китаец объяснил, что купил аксессуар для личного пользования. В результате часы изъяли и отправили на экспертизу, дальнейшая судьба пассажира не раскрывается.

В августе таможенники в Шереметьево перехватили запрещенную книгу о президенте Украины Владимире Зеленском. Выяснилось, что один россиянин заказал ее экспресс-доставкой из Польши.

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      Мария Борисова
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