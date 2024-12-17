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11:11, 17 декабря 2024Экономика

В США сочли вредным экспорт сжиженного природного газа

Минэнерго США: экспорт СПГ может навредить экономике и потребителям
Кирилл Луцюк

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Неограниченный экспорт из США сжиженного природного газа (СПГ) может навредить американской экономике и жителям. Так полагает министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, ее процитировало издание The New York Times.

Министр отметила, что экспорт природного газа из США за последние пять лет утроился. Предполагается, что к 2030 году он удвоится за счет новых терминалов. Однако, хотя продажа данного энергоносителя приносит «богатство владельцам экспортных объектов» и создает рабочие места по всей цепочке поставок, Грэнхолм опасается, что газа перестанет хватать самим США. Как следствие, это обернется ростом внутренних оптовых цен примерно на 30 процентов. Из-за этого к 2050 году расходы среднего американского домохозяйства увеличатся на 100 долларов. В то же время расходы тяжелой промышленности вырастут на 125 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что член Европарламента от Италии Дарио Тамбуррано считает, что импорт американского СПГ скверно отражается на экологии Европейского союза. Он считает, что выбросы CO2-эквивалента при транспортировке СПГ из США в Европу на 28 процентов превышают выбросы углерода, поскольку метан выделяется в атмосферу на протяжении всего жизненного цикла СПГ.

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