В США забеспокоились из-за похожих на НЛО дронов

CNN: жители ряда штатов обеспокоились из-за дронов, похожих на НЛО

Таинственные дроны, похожие на НЛО, вызвали «беспокойство и замешательство» в ряде штатов США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что неопознанные объекты были замечены над жилыми кварталами, закрытыми для посетителей зонами и объектами критической инфраструктуры. Местные жители забеспокоились из-за таинственных дронов и потребовали у властей больше информации о ситуации, отмечает телеканал.

В пятницу, 13 декабря, из-за таинственных дронов временно прекращал работу аэропорт Стюарт в Нью-Йорке. По словам главы штата Кэти Хоукул, «это зашло слишком далеко». Губернатор поручила «расследовать случаи обнаружения дронов и координировать действия с федеральными правоохранительными органами для решения этой проблемы».

Ранее будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что над Соединенными Штатами Америки необходимо развернуть систему противоракетной обороны «Железный купол», которая будет бороться с беспилотниками.