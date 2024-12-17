Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:32, 17 декабря 2024Мир

В США забеспокоились из-за похожих на НЛО дронов

CNN: жители ряда штатов обеспокоились из-за дронов, похожих на НЛО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Таинственные дроны, похожие на НЛО, вызвали «беспокойство и замешательство» в ряде штатов США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что неопознанные объекты были замечены над жилыми кварталами, закрытыми для посетителей зонами и объектами критической инфраструктуры. Местные жители забеспокоились из-за таинственных дронов и потребовали у властей больше информации о ситуации, отмечает телеканал.

В пятницу, 13 декабря, из-за таинственных дронов временно прекращал работу аэропорт Стюарт в Нью-Йорке. По словам главы штата Кэти Хоукул, «это зашло слишком далеко». Губернатор поручила «расследовать случаи обнаружения дронов и координировать действия с федеральными правоохранительными органами для решения этой проблемы».

Ранее будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что над Соединенными Штатами Америки необходимо развернуть систему противоракетной обороны «Железный купол», которая будет бороться с беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в российском городе

      Крокодил утащил в воду переходившего мост мужчину

      У напавшего на людей с ножом мужчины в Ростове заподозрили психоз из-за наркотиков

      Назван предотвращающие развитие рака продукт

      Российские бойцы превратили тягач в «штурмовую черепаху»

      Россиянин убил полицейского и его жену

      Олимпийский чемпион назвал унижением получение нейтрального статуса

      Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      Девочке из ДНР передали щенка от Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше