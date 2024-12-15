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21:05, 15 декабря 2024Мир

Советник Трампа сделал заявление после инцидента с неизвестными беспилотниками

Советник Трампа Уолтц заявил о необходимости «Железного купола» для США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Segar / File Photo / Reuters

Над Соединенными Штатами Америки необходимо развернуть систему противоракетной обороны «Железный купол», которая будет бороться с беспилотниками. С таким заявлением в эфире телекомпании CBS выступил будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он призвал «внимательно изучить вопрос защиты страны». «[Дональд] Трамп говорил о "Железном куполе" для Америки. Он должен охватывать также беспилотники, а не только такие враждебные действия, как [запуск] гиперзвуковых ракет», — высказался Уолтц.

Ранее стало известно, что неизвестные беспилотники вызвали обеспокоенность и страх у жителей восточного побережья США. Так, начиная с ноября власти Нью-Джерси завалены сообщениями о дронах, которые появляются ночью. Как указали журналисты, иногда они появляются «группами и без какой-либо видимой цели».

При этом представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что власти страны пока не нашли свидетельств того, что неопознанные дроны, замеченные рядом с несколькими городами, представляют опасность для общественной безопасности.

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