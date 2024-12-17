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17:03, 17 декабря 2024Экономика

Недовольные капремонтом россияне решили обратиться к Путину

Волгоградцы, не добившись капремонта рушащегося фасада, обратились к Путину
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгограде жильцы престижной высотки не могут добиться обновления фасада. Устав от бездействия регионального фонда капремонта, горожане решили обратиться к президенту России Владимиру Путину, пишет издание «Блокнот».

За свое здоровье беспокоятся жильцы дома по улице Циолковского. Фасад здания, несмотря на то что его сдали только в 2007 году, стремительно разрушается: со стен осыпается кирпичная кладка. Пострадавших пока нет. Не желая играть с судьбой, собственники обратились в региональный фонд капремонта. Необходимости в фасадных работах, однако, в инстанции не увидели. Не убедили чиновников и результаты пяти независимых экспертиз, которые оценили необходимые работы в 20 миллионов рублей. Волгоградцы считают, что выплаченные ими средства сотрудники фонда решили присвоить себе. Кроме того, квартировладельцы опасаются, что чиновники пытаются найти способ признать дом аварийным, что позволит избежать трат на капремонт.

Споры длятся уже два года — за это время жильцы за счет собственных средств провели ремонт. Но попыток восстановить справедливость они не оставили. В январе ситуацией с волгоградской высоткой заинтересовались в Следственном комитете. По указанию главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. Тем не менее дело до сих пор не продвинулось. Никаких компенсаций жильцы пока что не получили — одна только экспертиза фасада обошлась им в 4 миллиона рублей.

Ранее поводом для обращения к Путину стала годовая яма во дворе жительницы Самары. Горожанка пожаловалась, что раскопанная коммунальщиками выбоина мешает проходу пешеходов и перекрывает проезд машинам аварийных служб.

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