Россиянка решила поставить Путина в известность о годовой яме во дворе

Самарчанка обратилась к Путину по поводу годовой разрытой яме во дворе

В одном из жилых дворов Самары уже почти год существует яма, оставленная коммунальщиками. Местная жительница решила довести ситуацию до сведения президента РФ Владимира Путина, передает пресс-служба местного отделения «Народного фронта».

Разрытым уже десять месяцев остается двор на улице Советской Армии. К ремонту теплосетей коммунальщики приступили еще в январе — с тех пор выбоина на дороге так и не закопана. Она мешает проходу горожан и перекрывает проезд машинам аварийных служб. В ресурсоснабжающей организации, отвечая на жалобы собственников, настаивают, что работы еще не завершены. Ограждения к концу ноября продолжают лежать вокруг ямы. Жильцы дома опасаются, что из-за оставшейся после ремонтников рытвины начнет разрушаться фундамент здания.

Общественники решили привлечь к делу городскую администрацию, а одна из квартировладелиц зашла дальше и направила обращение на Прямую линию президенту. Такие меры активизировали работу коммунальных служб. Организация вскоре засыпала яму и залила асфальт на поврежденном участке.

Иначе относятся к заделке дорожных выбоин в другом российском регионе — Орловской области. В поселке городского типа Верховье яму засыпали кабачками. В то же время в подмосковных Химках коммунальщики вместо того, чтобы заменить асфальт, решили закрасить яму. Такая мера была выбрана из-за нехватки дорожного покрытия.