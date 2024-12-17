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06:00, 17 декабря 2024Интернет и СМИ

Врач развеял популярный миф о камнях в почках

Врач Мясников опроверг миф, что при камнях в почках всегда болит поясница
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Amenic181 / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о камнях в почках. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг распространенное мнение о том, что при образовании камней в почках всегда появляется боль в пояснице. «Не всегда это обязательно. Может болеть поясница, может отдавать в пах, в яичко, может вообще не болеть», — пояснил специалист.

Ранее Мясников назвал неочевидную пользу кофе. Доктор сообщил, что употребление напитка снижает риск появления камней в желчном пузыре.

До этого кардиолог Герман Гандельман предупредил о провоцирующей камни в почках распространенной привычке. Медик рассказал, что привычка пить мало воды увеличивает риск образования камней.

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