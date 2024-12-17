Лебедев: ВС России нанесли удар по месту расположения бойцов ВСУ в Купянске

Российские военные нанесли удар по месту расположения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В Купянске прилетело в район закрытой Центральной городской больницы, куда прилетало в 2022 [году], после чего она была размародерена бандеровцами», — написал Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, у больницы, в которой остались целые помещения и подвалы, перед ударом были замечены бойцы ВСУ. Кроме того, во время комендантского часа на ее территорию заезжали автомобили. После взрывов к ней начали съезжаться машины скорой помощи и военные, добавил Лебедев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России поразили блиндаж с пехотой ВСУ. Он располагался под Часовым Яром.