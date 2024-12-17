Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 17 декабря 2024Бывший СССР

ВС России нанесли удар по расположению бойцов ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по месту расположения бойцов ВСУ в Купянске
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по месту расположения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«В Купянске прилетело в район закрытой Центральной городской больницы, куда прилетало в 2022 [году], после чего она была размародерена бандеровцами», — написал Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, у больницы, в которой остались целые помещения и подвалы, перед ударом были замечены бойцы ВСУ. Кроме того, во время комендантского часа на ее территорию заезжали автомобили. После взрывов к ней начали съезжаться машины скорой помощи и военные, добавил Лебедев.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России поразили блиндаж с пехотой ВСУ. Он располагался под Часовым Яром.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сделал заявление после удара «Искандерами» и «Кинжалами» по Украине. Он напомнил Западу об одном обещании

      Российская пятиклассница записывала модный трюк для TikTok и сломала челюсть

      Рада одобрила прекращение гражданства Украины за получение паспорта России

      Жителей российского региона предупредили о почти пятидесятиградусном морозе

      Командующий РВСН назвал решающее средство нанесения удара

      В США выступили за применение ядерного оружия

      Британский премьер пообещал «стоять вместе с Украиной»

      Дочь женщины с деменцией назвала первые признаки болезни

      В летевшем за рубеж самолете с россиянами произошла течь топлива

      Акции «Газпрома» упали до минимума с 2009 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше