Выявлен устойчивый штамм холеры

Выявлен устойчивый к 10 антибиотикам штамм холеры

Ученые из Национального референтного центра по вибрионам и холере при Институте Пастера совместно с Центром госпитальеров Майотты выявили штамм холеры с высокой лекарственной устойчивостью и проследили его распространение. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

Холера вызывается бактериями Vibrio cholerae и без лечения в тяжелых формах может привести к быстрому летальному исходу. Обычно лечение включает регидратацию для восстановления уровня воды и электролитов, а также применение антибиотиков, таких как азитромицин и ципрофлоксацин. Эти препараты сокращают продолжительность инфекции и разрывают цепочки передачи заболевания.

Устойчивый к 10 антибиотикам штамм Vibrio cholerae был впервые обнаружен во время вспышки в Йемене в 2018-2019 годах. Ученые применили метод секвенирования бактериальных геномов для анализа происхождения и путей распространения штамма. Этот подход позволил точно проследить, как он перемещался между странами.

После Йемена штамм был выявлен в Ливане в 2022 году, затем в Кении в 2023 году. К 2024 году он распространился на Танзанию, Коморские острова и Майотту, французский департамент у побережья Африки. С марта по июль 2024 года на острове Майотта был зарегистрирован 221 случай холеры, вызванный этим штаммом.

Особую тревогу вызывает то, что штамм обладает устойчивостью к азитромицину и ципрофлоксацину, двум из трех ключевых антибиотиков для лечения холеры. Если он приобретет устойчивость к тетрациклину, это существенно ограничит возможности терапии пероральными препаратами.

Авторы исследования подчеркивают необходимость усиления глобального мониторинга возбудителей холеры. Это важно для своевременного отслеживания изменений в их устойчивости к антибиотикам и предотвращения дальнейшего распространения подобных штаммов.