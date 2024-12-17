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10:19, 17 декабря 2024Силовые структуры

Задержание работавшего на украинскую разведку крымчанина попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием жителя Ялты, передававшего данные ГУР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ уличила крымчанина в работе на украинскую разведку

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео с задержанием 31-летнего работавшего на Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) жителя Ялты. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.

На записи видно, как силовики заводят мужчину в здание. Затем он рассказывает, что в 2023 году в Telegram он связался с сотрудниками разведки Украины и предложил свои услуги по наблюдению за происходящим на полуострове, а также сознается в пересылке фото- и видеоматериалов.

По данным правоохранителей, крымчанин собирал и передавал Киеву информацию о передвижениях военной техники в Крыму.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). На допросе он признался, что снимал передвижение кораблей в бухте Севастополя. Киевский районный суд Симферополя заключил его под стражу. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

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