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09:51, 17 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ уличила крымчанина в работе на украинскую разведку

ФСБ задержала жителя Ялты за передачу Киеву данных о военной технике РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, работавшего на украинские спецслужбы. Об этом сообщает «Известия».

31-летнего мужчину уличили в передаче Киеву данных о передвижении военной техники в Крыму. Он сам связался через Telegram с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил свои услуги по наблюдению за происходящим на полуострове, а также в пересылке фото- и видеоматериалов.

По заданию куратора крымчанин отправлял украинской спецслужбе информацию о местах дислокации и передвижении военной техники Вооруженных сил России на территории Крыма. В отношении задержанного следователь ФСБ возбудил уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Киевский районный суд Симферополя заключил его под стражу.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

16 декабря сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Люберец Василия Жаркова, обвиняемого по делу о госизмене в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 19 годам лишения свободы.

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