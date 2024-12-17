Жителей российского региона предупредили о почти пятидесятиградусном морозе

Жителей Якутии предупредили, что в регионе похолодает почти до 50 градусов

Жителей Якутии предупредили, что в регионе похолодает почти до 50 градусов. Об грядущем морозе сообщается на портале Якутского управления гидрометеорологической службы.

Синоптики предупредили, что столь сильный мороз ожидается 17 декабря на северо-востоке и востоке этого российского региона — там столбики термометров опустятся до 47 градусов. Днем в этой части Якутии будет немного теплее — около 40 — 45 градусов ниже нуля.

Кроме того, в республике ожидается сильный ветер, из-за которого ощущение мороза может усилиться — до 21 метра в секунду.

Ранее морозы пообещали и жителям столицы — в четверг в Москве похолодает до двадцати градусов.