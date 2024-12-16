Москвичам пообещали 20-градусные морозы

Синоптик Ильин: в четверг, 19 декабря, в Москве похолодает до минус 20 градусов

На этой неделе москвичей ожидают 20-градусные морозы. Таким прогнозом с жителями столичного региона поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его цитирует RT.

По сведениям метеоролога, в ближайшие дни температура в мегаполисе будет держаться в районе нуля — минус 2 градусов. Будут снегопады: только за вторник, 17 декабря, выпадет порядка 2-3 миллиметров осадков. Ветер достигнет 17 метров в секунду. К среде столбики термометров опустятся до минус 7 градусов, как днем, так и ночью.

В ночь на четверг, 19 декабря, погода сильно переменится. В Москве похолодает до минус 15, а, возможно, и минус 20 градусов. После полудня воздух прогреется до минус 10, а вечером возобновится снегопад. Он продолжится и на следующий день, когда температура поднимется до плюсовых значений. Показатели составят плюс 1 — плюс 3 градуса, дороги покроются ледяной коркой, вероятен и ледяной дождь, предупреждает Ильин. В пятницу выпадет до 5 миллиметров снега. Слабый плюс сохранится и в субботу, 21 декабря, но ночью 22-го числа в столице похолодает до минус 7 градусов.

Гололедица, ледяные дожди и налипание мокрого снега на этой неделе жителям столицы спрогнозировали и в центре погоды «Фобос». Конец недели окажется непростым в том числе из-за скачков атмосферного давления.