Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:26, 16 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали 20-градусные морозы

Синоптик Ильин: в четверг, 19 декабря, в Москве похолодает до минус 20 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На этой неделе москвичей ожидают 20-градусные морозы. Таким прогнозом с жителями столичного региона поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его цитирует RT.

По сведениям метеоролога, в ближайшие дни температура в мегаполисе будет держаться в районе нуля — минус 2 градусов. Будут снегопады: только за вторник, 17 декабря, выпадет порядка 2-3 миллиметров осадков. Ветер достигнет 17 метров в секунду. К среде столбики термометров опустятся до минус 7 градусов, как днем, так и ночью.

В ночь на четверг, 19 декабря, погода сильно переменится. В Москве похолодает до минус 15, а, возможно, и минус 20 градусов. После полудня воздух прогреется до минус 10, а вечером возобновится снегопад. Он продолжится и на следующий день, когда температура поднимется до плюсовых значений. Показатели составят плюс 1 — плюс 3 градуса, дороги покроются ледяной коркой, вероятен и ледяной дождь, предупреждает Ильин. В пятницу выпадет до 5 миллиметров снега. Слабый плюс сохранится и в субботу, 21 декабря, но ночью 22-го числа в столице похолодает до минус 7 градусов.

Гололедица, ледяные дожди и налипание мокрого снега на этой неделе жителям столицы спрогнозировали и в центре погоды «Фобос». Конец недели окажется непростым в том числе из-за скачков атмосферного давления.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала на фото сломанную ногу без штанов

      Ирландский журналист назвал причину поддержки Украины Западом

      Трамп рассказал о «теплых чувствах» к TikTok

      Команда Трампа захотела усилить блокирование поставок китайских машин

      Трамп заявил о желании добиться мира на Украине до инаугурации

      В ВОЗ заявили об ухудшении психического здоровья во всем мире

      В христианской школе в США произошла стрельба

      Встречают россиян аплодисментами и знают русские песни. Из России запустили поезда в Северную Корею. Зачем туда ехать?

      На Украине призвали Зеленского уйти в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше