Золотые слитки начнут продавать в магазинах

РБК: компания Sunlight будет продавать золотые слитки в магазинах

До конца 2024 года сеть Sunlight начнет продавать в магазинах инвестиционные золотые слитки, заявил коммерческий директор Sunlight Юрий Колеров. Его цитирует РБК.

В столице данный товар появится в продаже до конца декабря, в остальной сети — в начале 2025 года.

Колеров отметил, что Sunlight также намерена запустить обратный выкуп инвестиционных слитков. Однако это будет касаться только тех, что были реализованы в ее магазинах. Более того, выкупаться будет даже поврежденное золото по близкой к рыночной цене.

«Любая, даже самая маленькая царапина на инвестиционном слитке для банков критична, и банки такие слитки обратно не выкупают или выкупают по очень низкой цене. А у нас нет подобных ограничений», —подчеркнул он.

Год назад сообщалось, что в 2023 году состоятельные жители РФ не перестали приобретать золотые слитки. В частности, как заявил директор департамента частного капитала Промсвязьбанка Евгений Сафонов, с начала года клиенты приобрели более семи тонн золотых слитков. Клиенты ВТБ приобрели около 23 тонн слитков.