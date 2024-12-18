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04:15, 18 декабря 2024Ценности

56-летнего Хью Джекмана сняли топлес на пляже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хью Джекман

Хью Джекман. Фото: MODE / BACKGRID / Legion-Media

Австралийского актера, певца и продюсера Хью Джекмана сняли топлес на отдыхе. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

56-летнего артиста запечатлели на пляже Бонди в Сиднее. Он предстал перед камерами с обнаженным торсом, демонстрируя мускулистое тело. Также звезда фильма «Люди Икс» надел черные плавательные шорты до колена с белым принтом.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Выглядит подтянутым», «В свои 56 лет в такой хорошей форме. Молодец», «Великолепное тело», — восхитились юзеры.

Ранее в декабре американскую актрису и фотомодель афро-вьетнамского происхождения Карруче Тран сняли в откровенном наряде.

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