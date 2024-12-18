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18:25, 18 декабря 2024Экономика

Абхазия решила попросить электричество у Грузии

«Интерфакс»: «Черноморэнерго» поручили попросить электроэнергию у Грузии
Кирилл Луцюк

Фото: Облезов / РИА Новости

Абхазской энергетической компании «Черноморэнерго» поручили провести переговоры с грузинской стороной об увеличении поставок электроэнергии в зимнее время. Соответствующее распоряжение поступило от и. о. премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы. Его процитировало «Интерфакс».

Отмечается, что абхазская сторона намерена гарантировать возврат такого же объема электроэнергии компаниям Грузии весной и летом, когда повысится выработка ИнгурГЭС.

Ранее Абхазия попросила, чтобы Россия бесплатно предоставила ей 327 миллионов киловатт-часов в течение 2025 года. Однако, по словам исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансуха Нанбы эти просьбы остались неуслышанными.

Эксперт в области энергетики Владимир Демидов заявил, что Абхазия не сможет решить проблемы с электроэнергией без российской помощи.

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