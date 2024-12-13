Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:02, 13 декабря 2024Экономика

Способность Абхазии решить проблемы с электроэнергией без России оценили

Аналитик Демидов: у Абхазии нет шансов решить проблемы с электричеством без РФ
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

У Абхазии нет шансов решить проблемы с электроэнергией без России, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам аналитика, у Абхазии есть два варианта получения электроэнергии: из России и с Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится прямо на границе с Грузией и эксплуатируется странами совместно. Демидов добавил, что на данный момент ГЭС не вырабатывает достаточного количества электроэнергии ввиду проблем с уровнем реки Ингури — он очень низкий.

«Она вырабатывает сейчас примерно 30-35 процентов того, что требуется всей Абхазии, а нужно понимать, что гидроэлектростанция работает на обе стороны, на Абхазию и на Грузию. Поэтому ключевой источник электроэнергии сейчас — это Российская Федерация. И поэтому в данной ситуации до весны, скорее всего, из-за климатических особенностей, я думаю, что единственный действительно поставщик электроэнергии в Абхазию — это Российская Федерация», — поделился он.

Из-за проблем с обеспечением электроэнергией с 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.

В среду, 11 декабря, в Абхазии пропало электричество на всей территории страны — работа ГЭС была остановлена после критического падения уровня воды в водохранилище. На следующий день ее работу восстановили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты детали побега Асада из Сирии

      Экс-супруги впервые встретились в суде ради «гробовых» выплат за сына-участника СВО

      Врач раскрыла россиянам связь между цветом волос и отбеливанием зубов

      Остановку продажи туров в Абхазию назвали «воспитательной работой»

      ВСУ обстреляли автобус с пассажирами в Херсонской области

      Главу Минздрава Владимирской области арестовали в рамках уголовного дела

      Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения поставок газа из России

      В МВД раскрыли детали о новом преступлении пожизненно осужденного из «Черного дельфина»

      Известная российская блогерша рассказала о жизни в храме

      В России закрыли аэропорт в популярном туристическом регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше