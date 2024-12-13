Способность Абхазии решить проблемы с электроэнергией без России оценили

Аналитик Демидов: у Абхазии нет шансов решить проблемы с электричеством без РФ

У Абхазии нет шансов решить проблемы с электроэнергией без России, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам аналитика, у Абхазии есть два варианта получения электроэнергии: из России и с Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС), которая находится прямо на границе с Грузией и эксплуатируется странами совместно. Демидов добавил, что на данный момент ГЭС не вырабатывает достаточного количества электроэнергии ввиду проблем с уровнем реки Ингури — он очень низкий.

«Она вырабатывает сейчас примерно 30-35 процентов того, что требуется всей Абхазии, а нужно понимать, что гидроэлектростанция работает на обе стороны, на Абхазию и на Грузию. Поэтому ключевой источник электроэнергии сейчас — это Российская Федерация. И поэтому в данной ситуации до весны, скорее всего, из-за климатических особенностей, я думаю, что единственный действительно поставщик электроэнергии в Абхазию — это Российская Федерация», — поделился он.

Из-за проблем с обеспечением электроэнергией с 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.

В среду, 11 декабря, в Абхазии пропало электричество на всей территории страны — работа ГЭС была остановлена после критического падения уровня воды в водохранилище. На следующий день ее работу восстановили.

