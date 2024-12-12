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12:53, 12 декабря 2024Экономика

В Абхазии восстановили работу Ингурской ГЭС

Работа Ингурской ГЭС в Абхазии восстановлена после аварийного отключения
Мария Черкасова

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Абхазии восстановили работу Ингурской ГЭС после аварийного отключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго».

Там напомнили, что работа ГЭС была остановлена после критического падения уровня воды в водохранилище станции. Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась. В настоящее время притока на ИнгурГЭС хватает, чтобы обеспечивать Абхазию электричеством по 2 часа 48 минут в сутки. Ночью, с 21 часа до 7 утра, страна получает электричество из России по перетоку, добавили там.

Ранее в среду, 11 декабря, в Абхазии пропало электричество на всей территории страны. Из-за проблем с обеспечением электроэнергией с 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.

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