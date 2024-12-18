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10:27, 18 декабря 2024Бывший СССР

Алиев оценил вероятность противостояния России и НАТО

Президент Азербайджана Алиев: противостояние России и НАТО будет апокалипсисом
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев скептично отнесся к возможному конфликту России и НАТО, сравнив его с «мировым апокалипсисом». Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Я хочу выразить надежду, что до явного противостояния между НАТО и Россией дело не дойдет», — отметил президент.

По словам Ильхама Алиева, последствия от подобного конфликта будут катастрофическими для всего мира и особенно для соседних государств. Вместе с тем вооруженное противостояние России и НАТО сейчас сопоставимо с апокалипсисом, от которого никто не выиграет, оценил президент Азербайджана.

Ранее Ильхам Алиев назвал вбросами публикации о планах Турции создать военную базу на территории Азербайджана. Баку на данный момент подобная база не нужна, подчеркнул президент страны.

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