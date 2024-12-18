Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:07, 18 декабря 2024Бывший СССР

Алиев назвал вбросами публикации о планах Турции создать военную базу в Азербайджане

Президент Азербайджана Алиев: стране не нужна турецкая военная база
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Информация о мнимых планах Турции создать военную базу в Азербайджане представляет собой политические спекуляции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, время от времени такая информация появляется в определенных медиа. Глава государства отметил, что такая база стране не нужна, в этом нет потребности. Алиев назвал подобные публикации вбросами.

Алиев подчеркнул, что эта информация носит характер политических спекуляций. Он напомнил, что страны имеют обязательство прийти на помощь в случае, если та или другая сторона столкнется с внешней угрозой. «Это делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории», — подчеркнул президент.

Ранее в Азербайджане заявили о наличии у Армении французского смертоносного оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США открестились от причастности к теракту против генерал-лейтенанта Кириллова. В России назвали молчание соучастием

      Косторная объяснила уход от Тутберидзе

      У Тимура Иванова арестовали ретроавтомобиль Packard 1942 года

      Алиев назвал вбросами публикации о планах Турции создать военную базу в Азербайджане

      Крымские десантники уничтожили танк Abrams с помощью дронов

      Россиянам дали советы по безопасному использованию браузера

      Трусы напоказ назвали трендом зимы

      Раскрыт главный фактор мужского бесплодия

      Корабль Crew-10 отправится на МКС и вернет застрявших на станции астронавтов

      Убийство инспектора МАДИ в парке Зарядье квалифицировали как теракт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше