Алиев назвал вбросами публикации о планах Турции создать военную базу в Азербайджане

Президент Азербайджана Алиев: стране не нужна турецкая военная база

Информация о мнимых планах Турции создать военную базу в Азербайджане представляет собой политические спекуляции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, время от времени такая информация появляется в определенных медиа. Глава государства отметил, что такая база стране не нужна, в этом нет потребности. Алиев назвал подобные публикации вбросами.

Алиев подчеркнул, что эта информация носит характер политических спекуляций. Он напомнил, что страны имеют обязательство прийти на помощь в случае, если та или другая сторона столкнется с внешней угрозой. «Это делает абсолютно ненужным создание постоянных военных инфраструктур на той или иной территории», — подчеркнул президент.

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