«Авито» купил два крупных рекламных сервиса

РБК: «Авито» купил сервис интернет-рекламы AdRiver и платформу Soloway

Крупнейшая площадка объявлений «Авито» купила сервис управления интернет-рекламой AdRiver и платформу Soloway. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РБК.

Покупку новых активов объясняют «долгосрочной стратегии по развитию рекламных технологий». Так, в ближайшие годы сервис «Авито» планирует запустить собственную внешнюю рекламную сеть, чтобы клиенты могли продвигать товары не только на самой платформе, но и на внешних онлайн-ресурсах.

AdRiver — это площадка управления интернет-рекламой и ее аудита. Она работает с 1997 года, проверяет и оценивает эффективность рекламных компаний. Soloway существует с 2005 года — сервис используют для запуска рекламных кампаний и таргетирования рекламы в интернете, мобильных приложениях и на Smart TV.