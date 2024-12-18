Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 18 декабря 2024Россия

Чиновница призвала брать на работу бывших заключенных фразой «нужны нормальные мужики»

В Башкирии чиновница заявила о катастрофе с рабочими руками
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Исполняющая обязанности министра труда Башкирии Ленара Иванова заявила о катастрофе с рабочими руками в республике и призвала брать на работу бывших заключенных фразой «катастрофически нужны нормальные мужики». Об этом пишет Utv.ru.

В Уфе появился Республиканский центр пробации, где бывшие заключенные смогут получить психологическую помощь, консультацию по вопросам выплат, пособий, оформления документов и трудоустройства на работу. В частности, специалисты центра будут составлять списки тех работодателей, которые готовы взять на работу таких соискателей.

Выступая на открытии центра, чиновница отметила, что в республике наблюдается «катастрофа с рабочими руками».

«Эту категорию я рассматриваю как пригреть, обогреть, наставить на путь истинный, дать работу и желательно женить, чтобы люди дальше жили нормально. Нам катастрофически нужны нормальные мужики. Мужчин у нас не хватает», — заключила Иванова.

Ранее глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров объяснил дефицит кадров в России разбалансировкой рынка труда. По его словам, для ускоренной автоматизации и роботизации, к которой подталкивает нехватка рабочей силы, тоже нужны высококвалифицированные кадры, а учить будущих инженеров затруднительно, поскольку «в школах не хватает минимум 500 тысяч учителей».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

      Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

      ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

      Серебро начнет дорожать быстрее золота

      Алиев назвал ошибкой дискриминацию русского языка

      МИД прокомментировал запрет на въезд в Армению российскому историку

      В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против России

      В МИД России оценили необходимость подключения Минска к переговорам по Украине

      «Авито» купил два крупных рекламных сервиса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше