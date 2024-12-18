Чиновница призвала брать на работу бывших заключенных фразой «нужны нормальные мужики»

В Башкирии чиновница заявила о катастрофе с рабочими руками

Исполняющая обязанности министра труда Башкирии Ленара Иванова заявила о катастрофе с рабочими руками в республике и призвала брать на работу бывших заключенных фразой «катастрофически нужны нормальные мужики». Об этом пишет Utv.ru.

В Уфе появился Республиканский центр пробации, где бывшие заключенные смогут получить психологическую помощь, консультацию по вопросам выплат, пособий, оформления документов и трудоустройства на работу. В частности, специалисты центра будут составлять списки тех работодателей, которые готовы взять на работу таких соискателей.

Выступая на открытии центра, чиновница отметила, что в республике наблюдается «катастрофа с рабочими руками».

«Эту категорию я рассматриваю как пригреть, обогреть, наставить на путь истинный, дать работу и желательно женить, чтобы люди дальше жили нормально. Нам катастрофически нужны нормальные мужики. Мужчин у нас не хватает», — заключила Иванова.

Ранее глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров объяснил дефицит кадров в России разбалансировкой рынка труда. По его словам, для ускоренной автоматизации и роботизации, к которой подталкивает нехватка рабочей силы, тоже нужны высококвалифицированные кадры, а учить будущих инженеров затруднительно, поскольку «в школах не хватает минимум 500 тысяч учителей».