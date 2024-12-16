Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

Глава SuperJob рассказал о зарабатывающих в 3-5 раз больше учителей курьерах

Российский рынок труда, испытывающий нехватку квалифицированных работников, сейчас разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг развивается опережающими темпами, «перетягивая в себя все больше и больше людей». Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров.

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — цитирует его издание.

Как объяснил специалист, для ускоренной автоматизации и роботизации, к которой подталкивает дефицит рабочей силы, тоже нужны высококвалифицированные кадры, а учить будущих инженеров затруднительно, поскольку «в школах у нас не хватает минимум 500 тысяч учителей».

Захаров также поддержал идею властей о перераспределении людей по секторам экономики, отметив, что легким этот процесс не будет, поскольку речь идет о «системе, которая строилась 15 лет». В частности, считает он, нужно будет «полностью закрыть тему самозанятости», так как сейчас существенные налоговые выгоды при найме таких работников «позволяют работодателям в сфере услуг сильно конкурировать по зарплатам с реальным сектором», причем речь идет о «преференциях, которые IT-отрасли и не снились».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак оценил потребность в высококвалифицированных кадрах в РФ примерно в 1,5 миллиона человек. Зампред правительства отметил, что дефицит сосредоточен в основном в отраслях строительства, транспорта и ЖКХ.