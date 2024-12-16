Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:27, 16 декабря 2024Экономика

Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

Глава SuperJob рассказал о зарабатывающих в 3-5 раз больше учителей курьерах
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Aleksey / News.ru / Globallookpress.com

Российский рынок труда, испытывающий нехватку квалифицированных работников, сейчас разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг развивается опережающими темпами, «перетягивая в себя все больше и больше людей». Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров.

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — цитирует его издание.

Как объяснил специалист, для ускоренной автоматизации и роботизации, к которой подталкивает дефицит рабочей силы, тоже нужны высококвалифицированные кадры, а учить будущих инженеров затруднительно, поскольку «в школах у нас не хватает минимум 500 тысяч учителей».

Захаров также поддержал идею властей о перераспределении людей по секторам экономики, отметив, что легким этот процесс не будет, поскольку речь идет о «системе, которая строилась 15 лет». В частности, считает он, нужно будет «полностью закрыть тему самозанятости», так как сейчас существенные налоговые выгоды при найме таких работников «позволяют работодателям в сфере услуг сильно конкурировать по зарплатам с реальным сектором», причем речь идет о «преференциях, которые IT-отрасли и не снились».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак оценил потребность в высококвалифицированных кадрах в РФ примерно в 1,5 миллиона человек. Зампред правительства отметил, что дефицит сосредоточен в основном в отраслях строительства, транспорта и ЖКХ.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      В российском городе мигранты выстроились в очередь к центру сдачи экзаменов

      Поедавшего своих жертв маньяка Спесивцева вновь осудят по иску одной из пострадавших

      На Западе предупредили о риске нового конфликта в Сирии

      Раскрыты доступные всем способы быстро уснуть и крепко спать

      На Западе раскрыли цель своего участия в конфликте на Украине

      Губернатор сообщил о продолжающейся атаке на российский регион со стороны Украины

      Дефицит кадров в России объяснили разбалансировкой рынка труда

      Сбившую насмерть ребенка на тротуаре россиянку попросили заключить под стражу

      Украина не провела аукцион на транзит российского газа в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше